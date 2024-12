Avant l’OL, Feignies Aulnoye a déjà l’habitude des Ligue 1

Ce samedi, l’Entente Feignies Aulnoye "reçoit" l’OL à Valenciennes. L’affiche de prestige de ces 32es de finale n’est pas la première contre une Ligue 1 pour le club nordiste.

Attention au piège ! Comme chaque entrée en lice d’une Ligue 1 et encore plus juste avant les vacances, la vigilance est de mise à l’OL avant d’affronter l’Entente Feignies Aulnoye ce samedi (18h) à Valenciennes. Sur le papier, jouer contre une formation de National 2 n’a rien d’un obstacle insurmontable. Seulement, la Coupe de France reste une compétition à part entière et sa magie a plus d’une fois permis à un Petit Poucet de faire tomber le gros. Avec une programmation juste avant Noël plutôt qu’après les fêtes de fin d’année, ce grain de féérie pourrait bien être décuplé samedi au stade du Hainaut. Pierre Sage et ses joueurs ne l’espèrent pas après avoir été finalistes la saison dernière. À Feignies Aulnoye, on espère jouer les trouble-fêtes et s’offrir le scalp d’une formation de Ligue 1. Ce qui n’est pas encore arrivé.

Montpellier tenu en échec pendant 45 minutes

Pourtant, le club du nord de la France commence à prendre ses habitudes dans la compétition mais attend toujours son premier gros exploit. Les formations de Ligue 1, Feignies Aulnoye connait plutôt bien ces dernières années. En 2021, le PSG était également venu à Valenciennes et s’était sorti du piège. Une victoire 3-0 grâce notamment à deux penaltys. Un pour Kylian Mbappé, qui avait inscrit un doublé, et l’autre pour Mauro Icardi. Pas d’exploit contre l’ogre parisien, pas plus que face à Montpellier la saison dernière. Disputé à Maubeuge plutôt que Valenciennes, ce 16e de finale de Coupe de France avait tourné à l’avantage des Héraultais en seconde période. Après un score de parité à la pause, le MHSC avait passé la vitesse supérieure pour s’imposer 4-0. Ce samedi, l’OL espère bien suivre les traces de ces deux formations.