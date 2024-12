Pour accueillir un maximum de supporter, l’Entente Feignies Aulnoye a délocalisé le 32e de finale contre l’OL à Valenciennes. L’occasion pour Moussa Niakhaté de retrouver le Hainaut, stade de ses débuts en professionnels.

Ils seront plus de 12 000 à prendre possession des tribunes du stade du Hainaut, ce samedi à partir de 16h. Dès le tirage au sort début décembre, l’Entente Feignies Aulnoye avait lancé des discussions pour pouvoir accueillir l’OL dans un stade plus grand et donc avoir un maximum de supporters locaux pour pousser les joueurs de Jean Antunes. À 18h, l’affluence sera moins importante que face au PSG en 2021, mais ce sera malgré tout un franc succès pour le club nordiste. La belle dynamique de l’OL a forcément aidé, tout comme la venue de références comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Nemanja Matic. Ce samedi, il devrait également y avoir pas mal de famille et d’amis de Moussa Niakhaté dans les tribunes du Hainaut.

Des débuts en octobre 2014

En délocalisant ce 32e de finale à Valenciennes, l’Entente Feignies Aulnoye a fait un heureux avec le défenseur de l’OL. À 28 ans, le Sénégalais va revenir là où tout a commencé pour lui. C’est du côté du VAFC qu’il a fait ses débuts en professionnels et ce fut d’ailleurs dans l’antre valenciennoise que le natif de Roubaix a lancé sa carrière au haut niveau. Ce n’était alors qu’en Ligue 2 et pour six petites minutes. Mais la venue de Dijon (0-3) le 20 octobre 2014 reste certainement gravée à jamais dans l’esprit de Moussa Niakhaté. Une décennie plus tard, il revient au Hainaut avec un tout autre statut avec l’OL.