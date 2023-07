ALexandre Lacazette lors d’OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ces dernières années, aucun autre joueur n'a plus marqué avec son club formateur en Ligue 1 qu'Alexandre Lacazette.

C'est ce qui s'appelle être loin devant la meute. Bien que muet depuis le début des matchs amicaux, et même un peu avant, Alexandre Lacazette n'en reste pas moins une formidable machine à buts, ce que démontrent ses 160 réalisations avec l'OL. Un total qui fait de lui le deuxième meilleur canonnier de l'Olympique lyonnais derrière Fleury Di Nallo (222).

Lacazette loin devant tous les autres

En revanche, personne ne fait mieux que l'actuel capitaine rhodanien avec son club formateur en Ligue 1 au XXIe siècle. Depuis ses débuts professionnels en 2010, le Gone cumule 127 buts en championnat, loin, très loin devant le deuxième Djibril Cissé (67 avec Auxerre) et le troisième Marouane Chamakh (56 avec Bordeaux).

Dans ce classement dominé de la tête et des épaules par le Lyonnais, figurent trois autres anciens de la maison et développés à l'académie : Nabil Fekir (4e, 54), Sidney Govou (5e, 46) et enfin Karim Benzema (7e, 43).