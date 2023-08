Double buteuse lors du 8e de finale contre le Maroc (4-0), Eugénie Le Sommer est satisfaite de la qualification des Bleues pour le tour suivant.

Avec 92 buts au compteur, Eugénie Le Sommer a encore accentué son avance au classement des meilleures réalisatrices de l'équipe de France. En inscrivant un doublé ce mardi contre le Maroc lors du 8e de finale de la Coupe du monde, l'attaquante lyonnaise a justifié son statut de titulaire. Tout en démontrant une nouvelle fois son importance dans ce groupe.

A l'issue de la rencontre, la joueuse de l'OL était heureuse du résultat (4-0), qui permet aux Bleues de poursuivre la compétition. "C'est ce qu'on était venu chercher. On est qualifiées, c'est le plus important, a sobrement commenté Le Sommer. On ne voulait pas prendre cette équipe à la légère parce qu'on savait qu'elles avaient fait une bonne phase de groupe. Elles ont quand même éliminé l'Allemagne donc elles ont de la qualité dans leur équipe. Il fallait les prendre au sérieux dès le début du match."

"On est prêtes pour ce quart de finale"

L'ouverture du score de Kadidiatou Diani dès la 15e minute a bien aidé les Françaises dans leur entreprise. "Ça nous a facilité la tâche de marquer assez vite et ça nous a bien lancé. Ça fait toujours plaisir de marquer. L'équipe tourne bien. On arrive avec de la confiance et c'est important aussi pour la suite. On est prêtes pour ce quart de finale", a assuré l'avant-centre. Il le faudra car l'Australie se dresse maintenant sur leur route. A domicile, les Matildas voudront mettre fin au parcours du groupe d'Hervé Renard.