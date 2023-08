Selma Bacha avec la France lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La Lyonnaise Selma Bacha a terminé son huitième de finale contre le Maroc (4-0) touchée à la cheville droite et avec une poche de glace.

"Ça a tourné, oui. On verra mercredi l'état de ma cheville", a déclaré Selma Bacha juste après la victoire mardi contre le Maroc (4-0). La Lyonnaise a été touchée en toute fin de match à la cheville droite et s'est même assise sur la pelouse après le coup de sifflet final, demandant des soins. Elle est arrivée en zone mixte avec une poche de glace sur son articulation et en boitant sérieusement.

Des chevilles fragiles, mais "elle s'accroche"

La gauchère a déjà été victime d'une entorse à l'autre cheville, le 14 juillet, en fin de préparation contre l'Australie (défaite 1-0), qui l'avait fait manquer la première rencontre du Mondial face à la Jamaïque (0-0). "Elle a les chevilles douloureuses", a plaisanté le sélectionneur Hervé Renard. "Elle a pris un coup, mais je pense que tout ira bien. Selma serre les dents, elle s'accroche, je suis sûr qu'elle sera présente" pour le prochain match.

Les Bleues affrontent l'Australie samedi à Brisbane (9 heures) en quart de finale de la Coupe du monde. Selma Bacha sera-t-elle disponible ? "Mais oui, comptez sur moi !", a répondu la joueuse de l'OL avec un grand sourire.