Le sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, a apprécié le "match exceptionnel" d'Eugénie Le Sommer contre le Maroc (4-0).

Forcément, après une telle prestation, il est tentant de mettre l'accent sur l'efficacité offensive des Bleues. Ce mardi, elles ont déroulé pour l'emporter 4 à 0 contre le Maroc en 8es de finale de la Coupe du monde. Les Lyonnaises Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer notamment ont brillé en trouvant la faille à trois reprises à elles deux.

"On est impressionnés par ce qu'Eugénie est capable de faire"

Leur performance a été saluée par leur sélectionneur Hervé Renard face à la presse. "Il fallait un peu de patience avec "Kady" (elle revenait d'une longue blessure), on savait qu'elle allait revenir, être efficace comme en D1 cette saison. Et Eugénie, on a vu que c'était là où elle se sent le mieux, en tournant autour d'une attaquante qui joue plus haut. Elle a fait un match exceptionnel, elle fait tout bien, on dirait qu'elle a des jambes de 25 ans. On est impressionnés par ce qu'elle est capable de faire, a apprécié l'entraîneur. Voilà pour l'attaque, maintenant soyons plus rigoureux défensivement, car il faudra l'être contre l'Australie (samedi à 9 heures)."

Plus globalement, l'ancien coach de l'Arabie Saoudite ou encore de la Zambie a aimé ce qu'il a vu de son groupe. "Je suis satisfait, félicitations aux joueuses [...] L'équipe de France a fait preuve de sérieux. Il y a parfois eu un peu trop de facilité, mais ce genre de match fait qu'on ne peut pas être tout le temps à 100 % dans tout ce qu'on fait. Le résultat est le plus important. Avoir marqué quatre buts l'est aussi, et ils furent très jolis, a applaudi Hervé Renard. Maintenant, place au quart. L'étau se resserre, il ne reste plus que huit équipes. L'objectif est de réaliser la meilleure performance de l'histoire de la sélection (une demi-finale en 2011) donc il faut forcément aller plus loin. C'était la volonté initiale et ça n'a pas changé."