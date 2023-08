OL - Mercato : une dernière offre pour Guido Rodríguez (Betis) ?

Pisté depuis un moment, l'OL tenterait de proposer une ultime offre pour Guido Rodríguez. En cas d'échec, Akouokou serait le plan B.

L'OL s'accélère en cette dernière ligne droite du mercato estival. Désireux de se procurer notamment un renfort pour son milieu de terrain au poste de numéro six, Laurent Blanc espère trouver preneur. En pourparlers de plusieurs semaines maintenant avec le club du Betis Séville (Espagne), l'OL cherche à recruter l'Argentin et champion du monde 2022, Guido Rodríguez. Après plusieurs premières offres proposées et refusées par le club espagnol, le club dirigé par John Textor tenterait ainsi une dernière offensive sur le milieu de terrain de 29 ans. Une information relayée par le journaliste Pepe Elías.

Paul Akouokou en solution alternative

À la recherche de plusieurs arrivées d'ici au 1ᵉʳ septembre, le dossier Guido Rodríguez est en train de traîner. Tout comme celui de l'attaquant ghanéen Ernest Nuamah (FC Nordsjælland). Mama Baldé (Troyes), lui, se rapprocherait des bords du Rhône. Si la piste menant à Guido Rodríguez venait à échouer, c'est un de ses coéquipiers du Betis qui intéresserait l'OL. En effet, Paul Akouokou serait l'autre milieu de terrain ciblé en cas de déconvenue. Le temps commence à presser et il ne reste désormais plus beaucoup de temps à John Textor pour peaufiner les derniers contours de l'effectif saison 2023-2024 de l'OL.