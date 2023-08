Après Wolfsburg, deux clubs de Ligue 1 se seraient positionnés sur Amin Sarr. Lorient et le FC Metz souhaitent enrôler l’attaquant de l’OL en prêt.

Il a beau être en panne de buts et en crise de confiance, Amin Sarr est loin de manquer de prétendants. Pas vraiment à son aise à l’OL depuis son arrivée en janvier dernier (un but et une passe en 18 matchs), l’attaquant suédois a de grandes chances de faire temporairement ses valises dans cette fin de mercato. Avec l’arrivée prochaine de Mama Baldé, Sarr risque de voir son temps de jeu être encore plus réduit et l’OL ne serait pas contre l’envoyer reprendre confiance ailleurs. Cela tombe bien puisque certains clubs aimeraient profiter de la situation pour l’enrôler. Après Wolfsburg, deux clubs de Ligue 1 se sont manifestés pour attirer Amin Sarr sous la forme d’un prêt, selon L’Équipe.

Un prêt sans option d'achat pour les deux clubs français

Ayant vendu Georges Mikautadze pour 16 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam, le FC Metz est à la recherche d’un remplaçant et a placé Sarr parmi les cibles prioritaires. Le club lorrain va devoir jouer des coudes puisque le FC Lorient est aussi sur les rangs comme avancé par nos confrères et confirmé par Olympique-et-Lyonnais. À la différence de Lepenant et Reine-Adelaïde, les Merlus ont bien entamé des discussions avec le joueur et l’OL pour une arrivée en prêt sans option d’achat à 48h de la fin du mercato.