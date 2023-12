Sage sur le banc pour OL - Toulouse et plus si affinités ?

Confirmé dans ses fonctions de coach intérimaire à Marseille, Pierre Sage dirigera un troisième match avec l’OL. Il sera présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de Toulouse (17h05). Un résultat positif contre les Toulousains pourrait d'ailleurs étirer sa mission jusqu'à Noël.

Avant même le coup d’envoi du match contre Lens samedi dernier, David Friio avait confirmé que Pierre Sage dirigerait a minima deux rencontres de l’OL. Le déplacement dans le nord de la France ainsi que celui à Marseille mercredi soir. Dans son désir de ne pas se précipiter pour trouver le profil idéal, la direction est encline à laisser les commandes au coach intérimaire lyonnais. Si sa tactique a été bien plus mise à mal par l’OM (3-0) que par Lens, Pierre Sage aura une nouvelle occasion de montrer qu’il peut également être une solution à long terme sur le banc de l’OL.

Un match crucial contre Toulouse

Il n’y a pas eu d’annonce officielle comme avait pu le faire Friio, le nouveau directeur sportif, mais le club lyonnais a confirmé la présence de Sage devant les médias ce vendredi. L’ancien directeur du centre de formation dirigera la séance des Lyonnais dans l'après-midi, à deux jours d’un nouveau rendez-vous crucial face à Toulouse (17h05). Le club de la Ville Rose pointe à six longueurs devant l’OL et Pierre Sage et ses ouailles peuvent espérer pouvoir se relancer face à un concurrent direct pour le maintien. Ils n’ont de toute façon pas vraiment le choix. Un résultat positif pourrait d'ailleurs influencer positivement la suite à donner à Pierre Sage par la direction. L'intérim pourrait bien s'étirer jusqu'à Noël.