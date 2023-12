Le succès de l’OL à Monaco sera largement commenté dans TKYDG ce lundi. Il sera également question de la venue de Nantes, du duo Caqueret-Tolisso et du mercato.

Beaucoup de choses à dire après la victoire de l’OL à Monaco vendredi (0-1). Solidaire et s’appuyant sur une défense et un gardien solides, il a tiré le maximum de son déplacement difficile en terre monégasque. Dans TKYDG, Razik Brikh, le consultant Nicolas Puydebois et l’invité de ce lundi, Iliès Kadri, supporteur et acteur né à Lyon, reviendront sur ce second succès consécutif.

Dans la continuité, il sera temps de se pencher sur la réception de Nantes mercredi à 21 heures. Cette affiche comptera pour la 17e journée de Ligue 1, la dernière de l’année civile. L’ambition de l’Olympique lyonnais sera de réussir la passe de trois, ce qui lui permettrait éventuellement de faire un pas important dans la bonne direction.

Quand le milieu va, tout va ?

Ensuite, l’équipe de “Tant qu’il y aura des Gones” évoquera le cas du duo au milieu de terrain, Maxence Caqueret - Corentin Tolisso. Sur les précédentes sorties, les deux joueurs ont été bien plus consistants, ce qui a grandement profité à leur formation. Enfin, à quelques jours de l’ouverture du mercato, plusieurs interrogations entourent les agissements du club rhodanien sur le marché (faut-il recruter en quantité ? A quel(s) poste(s) ? Quel(s) joueur(s) doit-il laisser partir ?).

Vous pouvez donner vos avis sur les thèmes et répondre à ces questions dans l’espace dédié aux commentaires.

Pour rappel, cette ultime émission de l’année sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.