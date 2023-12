OL - Médias : l’acteur lyonnais Iliès Kadri invité de TKYDG ce lundi

Ce lundi à 19 heures, votre émission hebdomadaire TKYDG reviendra pour débriefer la victoire de l’OL à Monaco (0-1). Iliès Kadri, Lyonnais et acteur, sera l’invité du jour.

Ce n’était pas encore arrivé cette saison. Pour la deuxième semaine consécutive, “Tant qu’il y aura des Gones” reviendra sur un succès de l’OL. La victoire à Monaco (0-1) était moins attendu que celle obtenue face à Toulouse (3-0), mais elle sera tout aussi précieuse dans la quête du maintien. En compagnie de l’acteur et supporteur Iliès Kadri (Les Sauvages, Fugueuse ou encore Anatomie d’une chute), né à Lyon, l’équipe de TKYDG reviendra en longueur sur cette victoire ô combien importante.

En effet, grâce ces trois points, l’Olympique lyonnais occupe maintenant la 16e place, celle de barragiste. Il compte deux longueurs d’avance sur la nouvelle lanterne rouge (Clermont) et une sur le 17e, Lorient. Le premier non relégable, Toulouse, a lui une unité de plus.

Dernière émission de 2023

Il sera également question bien sûr de la réception de Nantes, mercredi à 21 heures. Cette 17e journée de Ligue 1 clôturera une année 2023 qui restera dans les mémoires du club. Pour votre rendez-vous hebdomadaire au sujet de l’OL, ce sera aussi l’ultime émission avant un retour en 2024.

Ce nouvel opus de “Tant qu’il y aura des Gones” sera diffusé en direct à partir de 19 heures à sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.