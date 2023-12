OL : deux succès de suite, une première depuis mai 2023

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En gagnant un deuxième match de suite, l'OL s'est offert un bol d'air au classement. Il a surtout enchaîné pour la première fois depuis le mois de mai.

Sur ce début de championnat, les occasions de se réjouir avec l'Olympique lyonnais sont extrêmement rares. Sur les derniers jours, il a néanmoins relevé un peu la tête en battant successivement Toulouse (3-0) et Monaco (0-1). Deux victoires de suite, suffisant pour sortir de la zone rouge, bien que l'OL reste barragiste (16e).

Comme beaucoup de statistiques, les partenaires d'Alexandre Lacazette font tomber des chiffres remontant à plusieurs mois en arrière, notamment en mai 2023. Le premier succès à domicile, mais aussi un "enchaînement" de bons résultats qu'on avait plus vu depuis la fin de la saison 2022-2023 et les réceptions de l'ASM (3-1) et Reims (3-0) les 19 et 27 mai.

3 victoires consécutives en Ligue 1 ? II faut remonter à 2022

Mercredi, les hommes de Pierre Sage accueilleront le FC Nantes lors de la 17e journée, celle qui clôturera l'année civile. A cette occasion, ils pourraient remporter un troisième match consécutif, ce qu'ils ne sont plus parvenus à réaliser en Ligue 1 depuis janvier-février 2022. Les Lyonnais avaient dominé Troyes (0-1), Saint-Etienne (1-0) et Marseille (2-1), une éternité.