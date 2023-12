Monaco – OL (0-1) : un scénario hollywoodien

Dans une rencontre à suspense à Louis II, Pierre Sage, a exprimé un mélange de réalisme et de reconnaissance envers ses joueurs après une victoire inattendue.

Les hommes de Pierre Sage ont réussi un véritable tour de force, enchainant une deuxième victoire consécutive (0-1) et quittant provisoirement la dernière place du classement. Un but salvateur de Jeffinho à la 85ème minute a non seulement propulsé l'équipe hors de la zone rouge mais a aussi insufflé un nouvel espoir.

Interrogé sur ce scénario peu probable, Pierre Sage a répondu avec une pointe d'humour et beaucoup de réalisme : aviez-vous prévu un tel scénario ? " Non, parce que sinon je pense qu'on aurait pu vendre les droits à Hollywood, mais bon, surtout ce qui a été très bien dans notre match c'est qu'on a fait une bonne première mi-temps, je pense, qui était dans la lignée de ce qu'on avait préparé. À l'inverse, le début de la 2e mi-temps a été très difficile, on a vraiment laissé le ballon, on n'arrivait pas à sortir de nos 30 mètres. Mais en tout cas, les joueurs ont fait preuve de valeur, Anthony Lopes a fait des arrêts extraordinaires aussi."

"Un signe très fort pour l'équipe"

Le technicien lyonnais ajoute : "des joueurs frais sont rentrés et ont profité dès leur premier ballon d'une situation pour récompenser l'ensemble de l'équipe. Donc, je suis très content que ce soit ces joueurs-là qui marquent, puisque en fait le signe est très fort pour l'équipe. Ils viennent donner de la valeur aux efforts fournis par les partenaires et c'est plus dans ce sens-là que ça m'intéresse, puisque ça rallie à la cause collective un maximum de joueurs". Cette déclaration de Sage souligne non seulement le nouveau visage d’un OL plus combatif mais aussi son approche pragmatique face aux difficultés rencontrées.