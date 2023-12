Alors que les Lyonnaises réalisent un parcours parfait en cette première partie de saison, elles se déplacent à Fleury avec l’ambition de réaliser un 11 sur 11. Amel Majri et Griedge Mbock intègrent le onze.

En déplacement à Fleury ce samedi à 13h30 pour la 11ème journée de D1 Arkema, l'objectif est clair : poursuivre le sans faute en championnat et conclure l'année en championnat sur une note positive. Sonia Bompastor a dû se passer de Selma Bacha mais a récupéré Lindsey Horan. Cette dernière prend place sur la banc tandis qu’Amel Majri et Griedge Mbock sont titulaires.

Invaincues toutes compétitions confondues, elles occupent la première place de D1 Arkema avec 30 points, devançant le Paris FC de 5 points. En Women’s Champions League, elles sont également en tête de leur groupe, avec une avance de 3 points sur le SK Brann.

Des ajustements dans l'équipe

Malgré un calendrier chargé, elles ont su maintenir un rythme soutenu, prouvant leur résilience et leur soif de victoires. Fleury, actuellement 6ème du classement, a connu un début de saison en demi-teinte. Avec des résultats fluctuants, le club a montré des signes de vulnérabilité, notamment en défense. Cependant, leur capacité à créer la surprise ne doit pas être négligée, surtout lorsqu'ils affrontent des équipes de haut calibre comme l'OL. La coach Sonia Bompastor fait face à des défis de gestion d'effectif. "On a récupéré Lindsey Horan mais on a perdu Selma Bacha", confie-t-elle. "Il y a de la fatigue physique mais aussi mentale, donc on essaye de gérer au mieux."

La composition lyonnaise : Endler – Morroni, Renard, Mbock, Carpenter – Dabritz, Damaris, Van De Donk – Majri, Hegerberg, Diani.