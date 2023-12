Reporté en raison du match de Coupe de France de Lyon-La Duchère le week-end dernier, le déplacement de la réserve de l’OL a été reprogrammé le 27 janvier à 16h.

Ce samedi à 16h, la réserve de l’OL va retrouver le chemin des terrains après une coupure d’une semaine. Les joueurs de Gueïda Fofana reçoivent Ain Sud, bon dernier de la poule K avec six points, et espèrent bien poursuivre sur leur belle série du mois de novembre. Grâce à trois succès consécutifs, les Lyonnais sont remontés à la troisième place et comptent cinq points de retard sur Lyon-La Duchère et l’AS Saint-Priest. Cet écart pourrait être moindre ou plus conséquent, mais il faudra encore patienter un peu pour le savoir. En effet, dans sa bonne spirale, l’OL a été coupé dans son élan à cause de la Coupe de France et n’a pas pu affronter les Duchérois le week-end dernier dans le choc de la 11e journée de cette poule de National 3.

La réserve à cinq points des Duchérois

Le club partenaire était en effet en lice pour décrocher son ticket pour les 32es de finale de la Coupe de France - mission qu’il a réussie - ce qui a entraîné le report du derby rhodanien. On en sait désormais un peu plus sur la date choisie pour disputer ce match en retard. Profitant d’une coupure dans le calendrier, la FFF a décidé de programmer ce Lyon-La Duchère - OL le samedi 27 janvier 2024 à 16h du côté du stade Florent Balmont. Avant ce match, la réserve lyonnaise se sera déplacée à Chambéry pour la reprise le 13 janvier avant de recevoir l’Olympique de Valence le week-end du 20.