OL - Pierre Sage "Il faut rester vigilants"

Bien que son équipe reste sur deux victoires de suite, Pierre Sage appelle à la prudence, estimant que l'OL "n'est pas encore guéri".

On ne pourra pas l'accuser de s'enflammer. L'Olympique lyonnais a remporté ses deux dernières affiches de Ligue 1, face à Toulouse (3-0) et Monaco (0-1), mais ne comptez pas sur Pierre Sage pour abandonner la mission maintien et afficher d'autres ambitions.

En effet, l'entraîneur de l'OL a bien conscience que la situation est encore loin d'être réglée concernant l'avenir de la formation rhodanienne dans l'élite française (16e). "L'équipe sera guérie quand elle aura atteint son objectif. A ce moment-là, on pourra envisager les choses différemment. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les matchs, les choses ne sont pas assez stables pour dire cela, a observé le technicien de 44 ans. Après, le football s'organise entre deux valeurs : la joie de jouer et la cohésion. C'est vraiment le scénario de cette dernière partie à Monaco, il y a eu beaucoup de cohésion, de manière à avoir de la joie à la fin. Il y a plus de sourires, ça rend l'entraînement plus léger, mais à l'inverse, il faut faire attention car le statut de l'équipe change à l'extérieur, donc il faut demeurer vigilants."

"On doit rester mobilisés"

Néanmoins, l'air est un peu moins asphyxié du côté de Décines après ces victoires. "C'est beaucoup plus confortable que pour celui qui avait commencé par deux défaites de suite, et c'était la même personne. L'idée, c'est de construire un jeu dans le temps, et on sait qu'il faut toujours un peu d'expérience commune pour que les choses se stabilisent. Les résultats arrivent et ça donne du sens à tout ce qui a été entrepris, donc c'est bien pour le club et pour l'objectif qui est le maintien en Ligue 1, a répété Pierre Sage. Il reste d'autres pas à faire pour cela et on doit rester mobilisés."

Ainsi, celui qui était avant ça directeur de l'académie, n'entend pas relâcher l'étreinte autour de son groupe, même si l'ambiance a forcément évolué de manière positive. "Ces succès permettent de travailler un peu plus en profondeur, d'avoir une exigence différente avec les joueurs. Surtout, il faut les garder attentionnés dans le travail puisque c'est ça qui nous permettra d'être performants, a-t-il martelé. On ne doit pas perdre de vue qu'il faut atteindre 34 ou 35 points pour se maintenir."

"Faire preuve de cohésion pour gérer les temps faibles"

Au sujet de Nantes, le futur adversaire de l'OL mercredi à 21 heures, Sage aimerait voir un peu plus de jeu de la part de ses troupes. "Il faudra imposer notre rythme sur certaines périodes de la rencontre. On sait qu'on peut avoir de belles séquences positives, mais aussi parfois souffrir, a-t-il relevé. C'est là qu'on devra faire preuve de cohésion pour gérer les temps faibles. J'espère qu'on aura plus la balle et qu'on parviendra à dominer un peu plus".

Avantage pour l'Olympique lyonnais, les Canaris ont joué dimanche, et en plus, ils viennent de perdre deux fois de suite, contre Paris (2-1) et Brest (0-2). "Ça peut compter d'avoir du temps de récupération en moins, notamment après une défaite. Ils sont comme nous, à la recherche d'un équilibre, de points, a souligné le dirigeant rhodanien. Le match pourra être fermé par moments, mais aussi s'ouvrir rapidement en fonction de qui marque en premier".