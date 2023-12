OL - Nantes : plus de 37 000 supporteurs attendus

Supporters de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Match en semaine et à 21 heures oblige, le stade de l'OL ne fera pas le plein contre Nantes mercredi (21h). Les supporteurs seront de même plus nombreux que face à Toulouse.

La dernière sortie de l'OL à domicile avait attiré 36 777 supporteurs. Face à Toulouse, un triplé d'Alexandre Lacazette avait mené les Rhodaniens vers la victoire (3-0), la deuxième de la saison, la première à la maison depuis mai 2023.

Ils seront plus nombreux mercredi à 21 heures pour la réception de Nantes, comptant pour la 17e journée de Ligue 1. Peut-être pas de beaucoup, puisque le club attend plus de 37 000 spectateurs, mais au vu de la situation de l'équipe, 16e, de l'horaire et du jour du match, cette estimation semble logique.

Pas de match à Décines avant le 20 janvier au mieux

Rappelons qu'il s'agira de la dernière rencontre en 2023 pour l'Olympique lyonnais, qui retrouvera son enceinte Décinoise, soit le week-end du 21 janvier s'il passe en Coupe de France contre Pontarlier (N3) et qu'il accueille au tour suivant, soit le 26, 27 ou 28 pour la réception de Rennes.