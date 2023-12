Coupe de France : la programmation de Pontarlier - OL est tombée

Quelques heures après l’officialisation de la tenue du 32e de finale de Coupe de France à Besançon, la programmation de Pontarlier - OL est tombée. Le match se jouera le dimanche 7 janvier à 14h30.

Quelques heures après la communication officielle de la tenue du 32e de finale de Coupe de France au stade Léo-Lagrange de Besançon, le CA Pontarlier et l’OL savent quand se tiendra cette rencontre. Comme annoncé par France Télévisions qui diffusera le match sur France 3 en même temps que Lens - Monaco, Thionville - Marseille, Guingamp - Rennes et Le Havre - Caen, le duel entre le club de National 3 et celui de Ligue 1 aura lieu le dimanche 7 janvier à 14h30.