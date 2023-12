OL - Nantes : un match clé pour fuir la zone de danger

Lovren et Caqueret contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France / (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

L'OL, avec 13 points en 16 matches, a enfin réussi à quitter la dernière place. Cet OL - Nantes (mercredi 20 décembre à 21h) représente plus qu'un simple match. Pour l'OL, c'est l'occasion de sortir de la zone de relégation.

Il faut sortir de la zone dangereuse ! C’est l’objectif prioritaire après 14 journées passées dans le bas de tableau. Pierre Sage, pour sa deuxième rencontre au Groupama Stadium en tant que coach intérimaire, vise une victoire pour confirmer la dynamique positive de l'équipe. Cependant, un match nul ou une défaite pourrait raviver les doutes et replonger l'équipe dans l'incertitude. Nantes connaît un début de saison mitigé, se plaçant en 11ᵉ position avec 18 points. Les hommes de Pierre Aristouy font face à des difficultés récentes, Sage demeure néanmoins méfiant : "Nantes sera animé par les mêmes logiques que nous par rapport à sa situation. Ils ont besoin de prendre des points".

27 buts encaissés

En effet, les Canaries n’ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches en championnat, et présentent des lacunes défensives, notamment en deuxième mi-temps, où ils ont concédé 19 buts. L'OL et Nantes, partageant la statistique peu enviable d'être les deux avant-dernières défenses de Ligue 1 avec 27 buts encaissés. Si Pierre Sage, s’attend à un match fermé, ce duel contre Nantes se révèle être bien plus qu'une simple confrontation : il représente un véritable test de résilience pour l'OL, ainsi qu'une opportunité de s'éloigner de la zone rouge. Cet OL - Nantes est donc bien plus qu'une simple confrontation : c'est un test de résilience et une chance pour l'OL de s'éloigner davantage de la zone dangereuse.