OL - Nantes : Sage s’attend à "un match très fermé"

A l'approche du match contre le FC Nantes, Pierre Sage, l’entraîneur intérimaire de l'Olympique lyonnais, partage sa vision.

Alors que l'Olympique lyonnais s'apprête à affronter le FC Nantes pour la dernière rencontre de 2023, l'entraîneur intérimaire Pierre Sage mise sur la cohésion et une domination du jeu pour confirmer la nouvelle dynamique positive (2 succès de rang). En cas d’issue positive, la fin d’année des Rhodaniens pourrait s'avérer plus sereine. Face à un FC Nantes qui a eu 36 heures de repos en moins que les Lyonnais, après leur défaite contre le Stade Brestois (0-2), Pierre Sage reconnaît un potentiel avantage. "Ça peut compter, surtout dans un contexte de défaites", admet-il.

"Ils ont besoin de prendre des points"

Cependant, il reste méfiant, conscient que "Nantes sera animé par les mêmes logiques que nous par rapport à sa situation. Ils ont besoin de prendre des points". Cette rencontre OL - Nantes s'annonce donc, sur le papier, très disputée."Je m'attends à un match qui va être par moment très fermé, mais qui peut aussi s'ouvrir assez rapidement en fonction de qui marque, donc l'idée, c'est d'être maître un peu de ce scénario, faire en sorte que ce soit l'adversaire qui ait à réagir, annonce Pierre Sage.

La cohésion : un point clé

Selon le coach intérimaire de l'OL, la cohésion sera aussi un point clé déterminant. "On est capable de vraiment déployer des choses très positives dans le jeu", rappelle Pierre Sage. "Et à l'inverse, on a vu aussi dans le match précédent qu’il y a des moments où on doit être beaucoup en cohésion pour gérer des temps un peu plus difficiles", conclut-il. L'ambition de l'OL version Pierre Sage semble claire : allier la solidité défensive et l'efficacité offensive.