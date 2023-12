OL - Maxence Caqueret : "On remonte petit à petit cette pente"

À la veille d'un match crucial contre le FC Nantes, l'Olympique lyonnais, après un début de saison tumultueux, semble retrouver un esprit d'équipe et une cohésion qui pourrait être le tournant de leur saison.

L'Olympique lyonnais se prépare à clôturer l'année 2023 avec un match à domicile contre le FC Nantes, dans un contexte où l'espoir semble renaître. Après un début de saison marqué par des difficultés, l'OL a connu des changements significatifs, notamment avec l'arrivée de Pierre Sage, anciennement directeur de l'académie, comme nouvel entraîneur. Sa prise de fonction a apporté un vent de changement, avec deux victoires en quatre matches, surpassant les performances de ses prédécesseurs Laurent Blanc et Fabio Grosso.

Un duo en forme

Ce regain de forme a permis à l'Olympique lyonnais de quitter la dernière place du classement de la Ligue 1, qu'ils occupaient depuis la 8e journée, pour remonter à la 16e position. Cette amélioration coïncide avec l'émergence d'un duo plutôt efficace au milieu de terrain : Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. En effet comme souligné ce lundi dans TKYDG, leur collaboration a été plutôt intéressante dans les succès récents contre Toulouse (TFC) et Monaco (ASM).

Des victoires qui font du bien

Aussi, l'importance de la cohésion de groupe dans ce revirement a été mise en lumière par Maxence Caqueret. Le milieu de terrain explique : "on sait tous qu’après une victoire c'est beaucoup plus facile de sourire et d'être heureux tout simplement. Ces victoires elles sont venues par le travail récurrent de tous les jours et cette volonté de bien faire les choses." Caqueret ajoute : "je pense qu’il y a un vrai caractère de la part de l'effectif, que ce soit les joueurs et le staff, qui fait qu’on en est là aujourd'hui et qu'on remonte petit à petit cette pente."

Ces déclarations de Maxence Caqueret mettent en lumière un possible renouveau dans l'esprit d'équipe et la résilience de l'OL. Tandis que les Rhodaniens se préparent pour le défi face à Nantes, ce réveil de leur esprit collectif pourrait bien s'avérer déterminant pour clore l'année sur une note victorieuse.