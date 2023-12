OL : l'attaque lyonnaise retrouve du mordant

Dejan Lovren et Alexandre Lacazette célébrant un but lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après un début de saison laborieux, l'Olympique lyonnais montre des signes d'amélioration offensive.

La fin de l'année 2023 apporte un vent d'optimisme pour l'Olympique lyonnais, qui semble enfin corriger le tir après un début de saison marqué par une inefficacité offensive. Les succès récents contre Toulouse (3-0) et Monaco (0-1) font en effet du bien au moral lyonnais.

Deux fois plus de buts

Sur les 14 premiers matches de la saison, le ratio de conversion des tirs en buts de l'OL était l'un des plus bas de la ligue, avec seulement 6%. Cependant, lors des deux derniers matches, ce taux a bondi à 20%. Avec une moyenne de buts par match qui a plus que doublé, passant de 0,79 à 2 buts par match. Ainsi, l'équipe entraînée par Pierre Sage est passée de marquer un but tous les 16,8 tirs à un but tous les 5 tirs, une amélioration importante qui témoigne d'un regain de forme offensif.

Alors que l'OL s'apprête à affronter le FC Nantes (ce mercredi à 21 heures), une formation contre laquelle ils ont un historique favorable à domicile au 21e siècle avec 14 victoires sur 18 confrontations, les attaquants lyonnais auront donc les cartes en main pour continuer sur cette lancée.