OL - Nantes : un historique en faveur des Nantais mais…

Moutoussamy et Cherki lors de Nantes – OL en mars 2023 (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Mercredi, l’OL et Nantes se retrouveront pour la 115e fois de leur histoire. Les Canaris ont remporté plus de matchs, même si la tendance s’est inversée depuis 2000.

On se rapproche petit à petit de la 100e. A l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, mercredi 20 décembre à 21 heures, l’OL accueillera le FC Nantes pour la dernière sortie de 2023. Il s’agira de la 98e rencontre en championnat entre les deux adversaires. Ils se sont également affrontés à six reprises en 2e division, huit en Coupe de France, deux fois en Coupe de la Ligue et une fois au Trophée des champions.

45 succès pour Nantes

Cela nous donne un total de 114 parties entre Lyonnais et Nantes. Sur le plan historique, le bilan est assez équilibré, même si les pensionnaires de la Beaujoire ont gagné 45 fois, contre 40 pour les Rhodaniens, ainsi que 29 nuls.

Néanmoins, les périodes de “suprématie” peuvent se diviser en deux, à savoir jusqu’au début des années 2000, un avantage globalement pour les Canaris. Ensuite, les grandes années lyonnaises sont passées par là, autant qu’une relégation dans la hiérarchie du FCN.

Un dernier match comme une blessure

Sur les 10 précédentes confrontations, l’OL s’est imposé cinq fois, pour trois revers et deux partages des points. Mais l’ultime rendez-vous entre les deux formations a laissé une profonde blessure à Alexandre Lacazette et à ses coéquipiers. Lors de la demi-finale de la Coupe de France en 2022-2023, les Ligériens avaient battu les septuples champions de France (2002-2008) 1 à 0, mettant fin au rêve de Laurent Blanc et de ses hommes de remporter un titre.

En Ligue 1, les feux affiches avaient accouché de duels équilibrés (0-0 et 1-1). Les Lyonnais seront donc bien inspirés de mettre fin à cette série de trois matchs sans victoire face à Nantes.