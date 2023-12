À l'aube de son centième match en Ligue 1, Rayan Cherki se trouve à un tournant de sa carrière à l'OL. Entre des performances inconstantes et des rumeurs de transfert, l'attaquant lyonnais est sous les projecteurs.

Ce mercredi, Rayan Cherki (20 ans), s'apprête à franchir la barre symbolique des 100 matches en Ligue 1. Ce cap, qui devrait être une célébration de son talent, arrive à un moment où le jeune meneur de jeu de l'OL est loin de ses meilleures performances. La saison actuelle de Rayan Cherki est pour le moins contrastée. Connu pour ses éclairs de génie technique, il peine à trouver sa place au sein de l'équipe, perdant souvent le ballon et manquant d’efficacité offensive.

Zéro but, une passe décisive cette saison

Pour l'heure, son compteur est à zéro but et une seule passe décisive en 16 matches de L1 (989 minutes jouées). Des chiffres qui tranchent avec les attentes placées en lui après une deuxième partie de saison dernière prometteuse. Le match contre Nantes (ce mercredi à 21 heures) est donc plus qu'un simple chiffre rond pour Rayan Cherki. C'est une occasion en or, qui plus est à domicile, de dissiper les doutes, de raviver l'étincelle. Et de démontrer s’il est toujours un atout technique, un joueur indispensable à l’Olympique lyonnais.