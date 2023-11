Unique buteur lors du succès de l'OL à Rennes, Jack O'Brien commence à se faire à nom en Ligue 1. Et l'Irlandais souhaite que l'on se souvienne de lui.

Il a surgi au second poteau pour propulser de la tête le ballon au fond des filets rennais. Dimanche 12 novembre, Jack O'Brien s'est mué en sauveur, offrant par son but une victoire capitale à l'OL, la première de l'exercice 2023-2024 (1 à 0 à Rennes).

Inconnu au haut niveau avant de débarquer dans le Rhône l'été dernier, le joueur de 22 ans se révèle comme une bonne pioche sur ses cinq premiers matchs dans l'élite française. "Les Irlandais sont réputés pour leur état d’esprit et leur fighting spririt. C’est ce que j’ai envie de montrer sur le terrain et je suis sûr que ça plaira aux supporteurs. Mais je n’ai pas non plus envie que les gens pensent que je ne suis là que pour mettre des coups ou crier. J’aime le beau jeu. Je me considère comme un défenseur central capable de bien ressortir le ballon, a-t-il affirmé sur le site officiel de la Ligue. J’ai la chance d’avoir joué dans plusieurs pays (Irlande, Angleterre et Belgique et la France), ce qui m’a permis de voir différents styles."

"Notre place actuelle n’est pas digne de ce club"

Le footballeur, passé notamment par Crystal Palace et Molenbeek, entend donc s'imposer en montrant non seulement des qualités physiques, mais aussi techniques. Sur son futur à l'Olympique lyonnais, il se monte ambitieux. "Je veux rester à l’OL, faire partie de ce club longtemps. Je veux me créer de grands souvenirs et ramener cette formation là où il doit être. Mais, déjà, il faut que l’on fasse remonter l'équipe au classement parce que notre place actuelle n’est pas digne de cette institution, a-t-il reconnu. On doit être dans le haut du championnat. On a de grands joueurs et ce n’est qu’une question de temps."

Le calendrier des semaines à venir, avec Lille (26 novembre), puis Lens (2 décembre) et Marseille (06/12), nous dira si cela est réellement "une question de temps", mais aussi si O'Brien peut aller encore plus haut.