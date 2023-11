OL : les Fenottes traversent leur meilleure série depuis 2017-2018

Wendie Renard après PSG – OL en mai 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec leur victoire face à Dijon vendredi, les Fenottes viennent de remporter 18 matchs de suite. Elles n'avaient plus réussi une telle performance depuis plus de cinq ans.

10/10. Non, ce n'est pas la note obtenue au dernier contrôle de mathématiques, mais plutôt le nombre de victoires décrochées par les Fenottes depuis le début de la saison. Une entame parfaite, peu importe la compétition, qui n'est finalement que la continuité de la fin du précédent exercice.

Les Lyonnaises avaient conclu 2022-2023 par un titre de championnes de France, et huit succès de rang entre la Ligue des champions, la D1 et la Coupe de France. En battant Dijon vendredi (4-1), elles ont donc porté à 18 leur total de victoires consécutives. Une série témoignant du niveau de l'OL, même si cela faisait plusieurs années que le club n'avait plus connu pareil triomphe.

28 matchs sans défaite en 2017-2018

Il faut remonter à la période entre septembre 2017 et avril 2018 pour voir les Rhodaniennes réussir une telle prouesse. Pour son arrivée à la tête de l'équipe, Reynald Pedros avait gagné ses 28 premiers matchs. Le premier "accroc" était intervenu en Coupe d'Europe, face à Manchester City (0-0), avant un nul contre PSG en championnat et un revers en finale de Coupe de France, toujours face à Paris (0-1).

Aujourd'hui, les joueuses de Sonia Bompastor ont l'ambition de poursuivre sur cette dynamique. Il faudra pour cela bien gérer la réception de Poltën mercredi en Ligue des champions, ce qui ferait 19 victoires de suite.