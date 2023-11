Jérémie Bréchet, entraîneur adjoint de l’OL et coach des U19 (crédit : David Hernandez)

Après trois revers consécutifs, les U19 de l'OL doivent mettre fin à cette série lors de la réception de Pagny sur Moselle ce dimanche.

Complètement à l'arrêt depuis trois matchs, les U19 de l'OL cherchent le rebond. Battus successivement par Clermont (2-1), Bourg-en-Bresse (1-2) et Sochaux (1-0), les Gones n'ont plus gagné depuis le 15 octobre.

Ce dimanche, à 14h30, les protégés de Jérémie Bréchet reçoivent l’AS Pagny sur Moselle pour le compte de la 12e journée de championnat. A première vue, les Lyonnais ont les moyens de battre l'actuel 11e du championnat. Mais ça, c'est sur le papier, car les dernières prestations ne vont pas vraiment dans le sens des Rhodaniens.

L'OL 2e, mais sous pression

Ils restent toutefois accrochés à leur deuxième place, avec 17 unités, mais derrière, ça pousse fort. Si Strasbourg (troisième) a cédé à Troyes (3-0) samedi, Orléans (quatrième), Sochaux (cinquième) et Bobigny (sixième) comptent 16 points par exemple. Preuve que cette saison, la course au second ticket qualificatif pour les play-offs sera intense. Devant, Auxerre a fait le trou, avec 11 longueurs d'avance sur ses poursuivants.

Mais pour l'OL, l'objectif du week-end sera avant tout de s'imposer afin d'enrayer la dynamique négative. Surtout que dans le même temps, les Orléanais et les Sochaliens s'affronteront.