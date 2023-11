OL Académie : le programme du week-end

En cette trêve internationale chez les professionnels, seulement trois matchs au sein de l’OL Académie. Zoom sur les matchs du week-end.

Après deux semaines où les matchs s’enchaînaient à l’Académie, le week-end sera bien plus calme à l’OL. Chez les pros, seules les Fenottes sont sur le pont ce vendredi (21h) face à Dijon. Concernant les équipes de jeunes, il n’y aura que deux matchs à se mettre sous la dent pour les férus du centre de formation. Pas de réserves au programme, mais les équipes U19 et U17 masculines. Honneur aux ainés et à ceux qui reçoivent à Meyzieu avec la réception de l’AS Pagny sur Moselle pour les joueurs de Jérémie Bréchet dimanche à 15h du côté de l’Académie.

Sur le papier, l’OL, deuxième, est favori face aux Lorrains qui pointent à la 10e place. Seulement, la dynamique lyonnaise n’inspire pas à l’optimisme. En effet, malgré cette place de dauphin derrière l’AJ Auxerre, les coéquipiers de Bryan Meyo restent sur trois défaites de suite. Une spirale négative qui a eu pour conséquence de voir un vrai peloton se former pour la deuxième et dernière place qualificative pour les play-offs. Avec 17 points, l’OL n’a que trois points d’avance sur le 8e. Pagny sur Moselle, dixième, pointe à cinq longueurs. Il y a donc urgence pour les U19.

Dans le même temps, dimanche à 14h30, les U17 de l’OL se déplaceront eux à Marseille pour affronter l’ASPTT. Après avoir réalisé un gros coup contre le Gazélec Ajaccio, les joueurs de Mohamed Chacha doivent faire fructifier ce résultat. Qui de mieux que le dernier de la poule avec cinq points pour y parvenir ? Avec des duels entre Saint-Etienne (1er) et Nice (2e) et le Gazélec (4e) qui accueille Monaco (5e), l’OL peut faire une belle opération, à condition de ne pas déjouer sur la Canebière. Enfin pour finir, l’OL Fustal veut continuer son sans-faute en Régional 1 et se déplace dimanche (16h) à Limonest, qui pointe à la 4e place avec un match en moins.