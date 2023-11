L’OL Futsal se fait peur contre Martel Caluire mais reste invaincu

Leader invaincu, l’OL Futsal s’est imposé d’un petit but contre l’AS Martel Caluire (5-4). Un court succès qui permet au club lyonnais de rester en tête du championnat.

Gare à l’excès de confiance. C’était le mot d’ordre dans les rangs de l’OL Futsal samedi à Décines avant d’affronter l’AS Martel Caluire. Leader de la poule de Regional 1, le club lyonnais affrontait l’avant-dernier du championnat. Sur le papier, cela devait être une promenade de santé pour les joueurs de David Touré. Mais avec un adversaire plutôt solide défensivement malgré son classement, le sérieux était demandé au gymnase Charlie Chaplin. Comme attendu, l’OL a été bousculé par Caluire et s’en sort d’une courte tête. Grâce à un doublé de Dani Nerin et des buts de Sofiane Alla, Rayen Kharradji et Nadhir Bakar, l’OL Futsal s’est imposé 5-4.

Un court succès, mais qui fait forcément les affaires du club lyonnais. Avec sept victoires en sept matchs, l’OL poursuit son chemin en tête du classement. Il met même un peu de pression à l’ALF Futsal qui ne joue que ce dimanche (17h) contre Vénissieux. Le club de Sainte-Foy-lès-Lyon est provisoirement à six longueurs de l’OL. Ce dernier se déplacera à Limonest, défait par la réserve du GOAL FC, dans une semaine.