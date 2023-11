Rennes - OL : les Rennais ont pris 75% de leurs points à domicile

Onzième du classement avant cette 12e journée, le Stade Rennais n’est pas forcément en très bonne posture avant de recevoir l’OL. Néanmoins, le club breton peut s’appuyer sur une solidité à domicile où il n’a perdu qu’une fois cette saison.

Un duel d’équipes malades. Ce dimanche, à 17h05, le Stade Rennais va rentrer sur la pelouse avec une situation forcément bien plus favorable que celle de l’OL, dernier. Pourtant, ce n’est pas plus la joie en Bretagne depuis quelques semaines. Avec seulement deux victoires au compteur, le club breton est onzième du championnat et empile les matchs nuls (6). Surtout, Rennes n’a plus goûté aux trois points depuis le 1er octobre et une victoire dans le derby contre Nantes (3-1). Ce dimanche, les hommes de Bruno Genesio espèrent donc surfer sur la victoire en Ligue Europa jeudi pour mettre fin à une série de trois défaites et un nul.

Comme c’est souvent le cas à Rennes, ils pourront compter sur un stade plein pour cette réception de la 12e journée de Ligue 1. Jouer à domicile permet d’ailleurs aux Rouge et Noir d’engranger les points puisque le Stade Rennais est aujourd’hui la troisième équipe en France à avoir le plus grand pourcentage de points pris à domicile cette saison. S’ils n’ont gagné que deux fois en six réceptions (3N et 1D contre le PSG), 75% des points (9 sur 12) au classement général l’ont été au Roazhon Park.