Ce samedi, Bourg-Péronnas accueille l’AS Saint-Etienne au stade Marcel Verchère. Un arrêté préfectoral a classé ce match de Coupe de France à risques et a interdit la présence de supporters de l’OL dans l’enceinte.

À l’heure où les incidents ayant entraîné le report du match entre l’OM et l’OL n’ont toujours pas été définitivement jugés en raison des appels lyonnais, les réactions en chaîne sur les déplacements des supporters montrent une certaine tension au sein de l’exécutif. Le comble risque très certainement d’arriver ce samedi à l’occasion du 7e tour de Coupe de France. Le tirage au sort a réservé un derby régional entre le FBBP01, club de National, et l’AS Saint-Etienne, pensionnaire de Ligue 2. Cette rencontre a été classée "à risques" par la préfecture de l’Ain en raison notamment de la "grande proximité géographique, mais aussi institutionnelle" entre le club de Bourg-en-Bresse et l’OL, fruit de partenariats. Le club lyonnais qui n’a rien à voir dans cette rencontre se retrouve donc au cœur de cet arrêté.

Afin d’éviter des débordements aux abords du stade Verchère, la préfète a donc choisi de prendre le taureau par les cornes et a interdit l’accès aux supporters se prévalant comme ceux de l’OL. De son côté, l’AS Saint-Etienne a reçu l’autorisation de voir 500 supporters prendre place dans le stade de l’Ain, mais seront interdits de centre-ville tout comme les Lyonnais afin d’éviter des bagarres…