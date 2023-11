OL : 2e but en 3 matchs de D1 cette saison pour Sombath

Alice Sombath, qui avait inscrit son premier but en octobre face à Reims, a récidivé vendredi contre Dijon.

Elle n'est pas celle qui fait le plus parler d'elle, et pourtant, vendredi, elle a tiré une belle épine du pied des Fenottes. Face à Dijon (4-1), alors que l'OL s'embourbait dans un match piège, rendu encore plus difficile par l'ouverture du score bourguignonne, Alice Sombath est sortie de sa boîte pour permettre à son équipe d'égaliser.

Elle fut bien aidée par la bévue de la gardienne, Alice Pinguet, qui a laissé échapper le ballon sous ses bras, mais le mérite lui revient pour cette prise de risque payante.

Buteuse à chaque titularisation

Voir la jeune défenseure marquer est un petit événement, puisqu'elle n'a ouvert son compteur avec les professionnelles que cette saison à Reims (1-5), mais au vu de son temps de jeu, son ratio est excellent. Elle vient en effet d'inscrire sa deuxième réalisation en trois parties de championnat disputées en 2022-2023, trouvant la faille à chacune de ses titularisations.

Doublure d'Ellie Carpenter dans le couloir droit, et parfois victime de la concurrence, ne figurant pas le groupe, Sombath a le mérite de répondre présent lorsque Sonia Bompastor fait appel à elle. Il lui reste encore des axes d'amélioration à combler, notamment dans le jeu avec ballon et dans les duels, mais à 20 ans, elle profite certainement d'évoluer dans un groupe comme celui de l'OL pour progresser.