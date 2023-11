Ligue 1 : après 12 matchs, les buteurs de l'OL à la peine

Tino Kadewere lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec seulement 9 buts marqués en 12 affiches de Ligue 1, l'OL, et notamment ses joueurs offensifs, est en grande difficulté.

Comme un symbole, Mama Baldé et Tino Kadewere ont manqué trois énormes occasions dimanche face à Lille (0-2). Ces deux garçons, certes volontaires, sont au creux de la vague. Ils n'ont plus marqué en club lors d'une rencontre officielle depuis respectivement le 23 avril (avec Troyes) et le 18 février 2023 (avec Majorque). Un manque de confiance qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir depuis 12 sorties en Ligue 1 désormais.

Avec seulement 9 réalisations, l'OL possède le deuxième moins bon bilan en la matière, juste devant Clermont (8). Cela explique d'ailleurs une partie de la situation rhodanienne, 18e et lanterne rouge du championnat.

Lacazette un meilleur buteur en difficulté

Nous sommes bientôt en décembre, et les buteurs lyonnais peinent à exister. Alexandre Lacazette, auteur de 27 buts en L1 lors de l'exercice 2022-2023, n'en compte que 3 aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que le capitaine est le joueur le plus prolifique de son équipe.

Derrière lui, cinq garçons à une réalisation, dont un seul attaquant, Ernest Nuamah (face à Lorient). Sinon, il s'agit de Nicolas Tagliafico (Strasbourg), Corentin Tolisso (PSG), Skelly Alvero (Metz) et Jack O'Brien (Rennes). Il faut aussi ajouter le but contre son camp du Clermontois Florent Ogier.

Aucune trace donc de Mama Baldé, Tino Kadewere, Jeffinho, Rayan Cherki, les éléments offensifs ayant le plus joué, ni même de Diego Moreira. Difficile avec des statistiques aussi faméliques d'espérer bien mieux que le classement actuel de l'OL.