OL - Mercato : Bompastor regarde "des opportunités" durant l’hiver

Comme chez les garçons, le mercato hivernal a ouvert ses portes à l’OL féminin. Si Sonia Bompastor et son staff regardent des opportunités à saisir, ce sont avant tout les prolongations de contrat qui occupent la direction lyonnaise.

Cela fait bien moins de bruit que chez les garçons, mais depuis le 1er janvier 2024, le mercato hivernal a également ouvert ses portes chez les féminines. Si les mouvements sont moins nombreux, cette fenêtre de tir n’empêche malgré tout pas les clubs de faire quelques affaires. Il n’y a qu’à se refaire le film de la saison dernière pour voir que l’OL sait utiliser ce mercato hivernal pour se renforcer.

En janvier 2023, le club lyonnais avait en effet signé le gros coup Melchie Dumornay pour l’été suivant et les prestations de l’Haïtienne depuis son arrivée entre Rhône et Saône ont montré que ce choix avait été judicieux. Les Fenottes referont-elles un même coup cet hiver ? Interrogée par nos soins sur la question, Sonia Bompastor a confié qu’"il y a des possibilités, mais rien de spécial à dire pour le moment." Voir une joueuse débarquer à l’OL dans les prochaines semaines n’est donc pas exclu.

Six joueuses en fin de contrat

Cependant, l’entraîneure lyonnaise et sa direction ont d’autres dossiers chauds à gérer au sein même de l’effectif lyonnais. Si certaines joueuses ont récemment prolongé leur contrat dans la capitale des Gaules, d’autres sont en fin de contrat à l’issue de la saison. Et pas des moindres avec Vicki Becho, Delphine Cascarino, Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer, Griedge Mbock ou encore Perle Morroni.

De quoi donner du travail à Vincent Ponsot, nouveau directeur général de la section, et Michele Kang dans les mois à venir. "Tout est clair à mon niveau, à celui du staff et à celui de la direction, a poursuivi Bompastor. J’ai pu voir les joueuses qui sont en fin de contrat, échanger avec elles, elles savent exactement ce qu’est la situation. Ce sont de bonnes joueuses, la volonté du club est de pouvoir les prolonger. Maintenant, ce sont des discussions qui parfois prennent du temps, il fait être patient, toutes les parties savent dans quel sens aller." Celui de remporter des titres et de conserver cette exigence qui peut convaincre les joueuses de rester.