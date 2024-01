Ligue 1 : Lacazette nommé pour le joueur du mois de décembre

Avec quatre buts inscrits en décembre, Alexandre Lacazette a retrouvé la forme en même temps que l’OL. Le capitaine lyonnais est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Kylian Mbappé.

Comme par enchantement, le regain de l’OL à la fin de l’année 2023 a correspondu avec le retour en forme d’Alexandre Lacazette. Muet pendant deux mois entre début octobre et début décembre, le capitaine lyonnais était la représentation de ce qui ne tournait pas rond entre Rhône et Saône depuis le début de la saison.

Que ce soit l’attaquant ou son club, tous deux ne sont pas totalement guéris, mais les trois derniers matchs de la phase aller ont permis de retrouver la confiance, cette dernière ayant choisi de prendre un ticket pour 2024 avec cette victoire à Pontarlier (0-3) durant laquelle le numéro 10 a été impliqué sur les trois buts. Pour remonter la pente, l’OL a forcément besoin d’un grand Alexandre Lacazette et ce n’était pas forcément le cas depuis août. Ça l’est un peu plus depuis un mois avec un sens du but retrouvé.

En concurrence avec Aubameyang et Mbappé

Auteur d’un triplé contre Toulouse et du but de la victoire contre le FC Nantes avant la trêve hivernale, l’international français a retrouvé le chemin du but tandis que l’OL retrouvait la victoire. Ces statistiques individuelles et collectives en décembre permettent au capitaine lyonnais de faire partie des nommés pour le trophée UNFP de jouer du mois de décembre en Ligue 1.

Les buteurs sont d’ailleurs mis à l’honneur puisque Lacazette sera en concurrence avec son ami de l'époque Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang (OM) et Kylian Mbappé, qui caracole en tête du classement des buteurs du championnat avec 18 réalisations au PSG. Les votes sont ouverts jusqu’au 14 janvier et pour permettre à Alexandre Lacazette de remporter ce trophée, il suffit de voter en cliquant sur ce lien.