Mouctar Diakhaby ne peut "être que reconnaissant" envers l’OL

Arrivé à l’OL lors de ses dernières années de formation, Mouctar Diakhaby a pu goûter au monde pro au sein du club lyonnais. En Espagne depuis six ans, le défenseur n’oublie malgré tout pas d’où il vient.

Quand on ose dire son nom, une image revient souvent en tête au moment de parler de Mouctar Diakhaby à l’OL. Tout le monde se souvient de ces retours défensifs à grandes enjambées suite à un corner, mais aussi de ce sourire communicatif durant la période Bruno Genesio. Arrivé à l’OL en U19, le défenseur central a profité de la politique du club à l’époque pour gravir petit à petit les échelons et arriver jusqu’à l’équipe première le 10 septembre 2016 avec une titularisation contre les Girondins de Bordeaux.

Ayant notamment participé à l’épopée européenne en Ligue Europa, Diakhaby n’a évolué que deux saisons au haut niveau dans la capitale des Gaules, mais n’oublie pas ce qu’il doit au club lyonnais. "Je garde de très bons souvenirs. Je suis arrivé très tard en U19 à Lyon. C’est le club qui m’a donné ma chance et la capacité de jouer au haut niveau, mais aussi la capacité à nourrir ma famille, a-t-il avoué dans une interview à BeFootball. Je ne peux qu’être reconnaissant envers Lyon."

"La situation de l'OL m'attriste forcément"

Ayant quitté le club lyonnais en 2018 pour rejoindre Valence, Mouctar Diakhaby évolue toujours en Liga, six ans plus tard. Il est depuis devenu international guinéen et disputera la CAN 2024 dans quelques jours. Une belle évolution pour le natif de Vendôme qui garde toutefois un œil sur son ancien club et les péripéties qui ont pu le toucher ces derniers mois. "Quand je vois la situation de l’OL, ça m’attriste profondément. Quand tu regardes ça de loin, tu te dis : 'qu’est-ce qu’il se passe ?'. Lyon a changé de virage depuis le départ de Jean-Michel Aulas. Le club a totalement changé, l’organigramme aussi. De loin, on voit le club avec un peu plus de business, même si le foot reste du business. Avant, c’était Lyon et ses joueurs, Lyon et son centre de formation, Lyon et ses Lyonnais… Voir qu’ils sont dans cette situation, ça m’attriste donc forcément."

Avec quatre victoires de suite, l'OL a repris quelques couleurs, de quoi redonner le sourire à Diakhaby.