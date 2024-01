Mercato : l’OL, troisième académie la plus rentable au monde

Petit footing pour Gusto, Tolisso et Aouar (crédit : David Hernandez)

S’étant forgé une réputation de club formateur de renom, l’OL tire profit de son Académie. Depuis dix ans, le club lyonnais est l’un de ceux qui ont le mieux vendu les joueurs formés au club.

C’est une "récompense" qui risque de taper dans l’œil de John Textor et de faire plaisir à Jean-Michel Aulas. Comme chaque semaine, l’Observatoire du football, le CIES, a rendu un rapport et le dernier en date concerne les recettes générées par le transfert de joueurs formés au club depuis 2014. La réputation de l’OL en matière de formation n’est plus à faire depuis longtemps, mais sur la dernière décennie, le club lyonnais est l’un de ceux qui a réussi le mieux à vendre ces joueurs du cru à travers le monde.

En dix ans, 32 éléments passés par l’Académie ou ayant passé au moins trois saisons au club entre leurs 15 et 21 ans ont quitté l’OL pour évoluer sous d’autres cieux. Un chiffre qui place la formation lyonnaise au cinquième rang mondial derrière l’Ajax (36), l’Inter (35), l’AS Roma (35) et l’Atalanta Bergame. Seulement, à la différence des trois clubs italiens, l’OL sait bien mieux vendre.

Un vivier toujours aussi important à l'avenir ?

Certes devancé par Benfica et ses 516 millions d’euros de recettes générées depuis dix ans et l’Ajax avec 376M€, le club de John Textor est le troisième club au monde qui a le mieux vendu ces poulains à travers le globe. En une décennie, ce serait 370M€ (bonus inclus indépendamment de leur encaissement effectif) qui sont venus garnir les caisses lyonnaises. On pense bien évidemment aux départs d’Alexandre Lacazette vers Arsenal et de Corentin Tolisso vers le Bayern Munich à l’été 2017.

Dans les faits, sur la période 2014-2018, 185M€ ont été gagnés par l’OL sur des joueurs formés par l’Académie et autant sur la période 2019-2023. Néanmoins, sur cette deuxième période, on peut noter qu’à l’échelle mondiale, le club rhodanien a reculé sur l’échiquier puisque le total n’arrive qu’en neuvième position, contre la troisième place sur la première période. Preuve d’un essoufflement à venir de l’Académie malgré les ventes récentes de Lukeba, Barcola et Gusto ?