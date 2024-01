La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Ayant pu vivre des vacances pendant une dizaine de jours, les joueuses de l’OL ont démarré 2024 avec un stage en Espagne. Une mise en route avant un marathon d’un mois qui débute ce mercredi contre le Paris FC (21h).

De la brume, du froid, un horaire tardif en plein milieu de la semaine. La programmation du match entre l’OL et le Paris FC n’est clairement pas faite pour attirer les foules. Ce mercredi (21h), les Fenottes lancent leur seconde partie de saison et leur année 2024 par un choc contre le dauphin parisien. Néanmoins, dans les travées du terrain Gérard Houllier, il ne devrait y avoir que les habitués ou "les plus motivés" pour venir encourager les joueuses de Sonia Bompastor.

Comme à son habitude, l’entraîneure lyonnaise a regretté de voir une telle affiche ne pas être mise en avant comme il faut par le diffuseur et les instances, mais ce sont bien trois points qui sont à prendre ce mercredi en soirée. "Mercredi soir sera un contexte différent de l’aller. On aura très certainement une équipe du PFC très revancharde par rapport au match aller (défaite 6-1). Il y a des choses qu’on a très bien faites sur le match aller et sur lesquelles on va s’appuyer. Ce sera un match différent et chaque match est une remise en question. On sait que ce sera un premier match de l’année qui sera difficile face à une belle équipe du PFC, mais on est prêtes."

Continuer le sans-faute de la phase aller

Leader incontesté du championnat sur la phase aller avec onze victoires en onze matchs, l’OL n’a laissé que des miettes à ses adversaires, et encore… Dans leur soif de succès et de titres, les Fenottes veulent imprimer leur domination même si les trois points pris ce mercredi soir ne changeront pas grand-chose dans la course au titre. Il faudra toujours passer par les play-offs en fin de saison pour faire le triplé. Néanmoins, imprimer sa patte dès la première de l’année 2024 serait une bonne manière de lancer pleinement ce retour à la compétition. Privées de Wendie Renard, Melchie Dumornay et Delphine Cascarino, les Lyonnaises vont rapidement devoir remettre le bleu de chauffe, en espérant qu’elles aient profité à fond de leurs dix jours de vacances pendant les fêtes de fin d’année.

Sept matchs en 33 jours

La réception du Paris FC marque le début d’un marathon d’un mois durant lequel l’OL va disputer sept matchs avec notamment deux matchs contre Montpellier, deux matchs de Ligue des champions et le choc contre le PSG. Une cadence infernale avant une trêve internationale qui pousse forcément à devoir gérer les cas des unes et des autres. "Il y a une vision sur l’ensemble du mois de janvier, sur l’ensemble de la deuxième partie de la saison, a avoué la coach. Chaque début de match, on fait en sorte d’aligner les joueuses les plus performantes, ce qui a été très bénéfique sur la phase aller. On a réussi à marquer très rapidement, à gagner nos matchs par deux, trois buts d’écart ce qui nous a permis derrière de manager la charge des joueuses. C’est toujours intéressant pour moi, car ça permet de concerner tout le monde et de soulager certaines."

Parties en stage pendant une semaine en Espagne, les coéquipières d’Ada Hegerberg ont pu monter en puissance avec "une très bonne semaine pour travailler, pour la cohésion du groupe. On a bien travaillé et on est prêtes pour le match de ce mercredi. C’est un match important", a assuré Christiane Endler face à la presse. Si "le froid est toujours un petit risque pour les blessures", ce mercredi soir, pour la reprise du championnat, Sonia Bompastor ne devrait logiquement pas faire tourner son groupe et aligner la grosse équipe. Afin de marquer les esprits d'entrée.