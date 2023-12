OL - Mercato : le nom de Mbock associé au Barça

Griedge Mbock et Fridolina Rolfo lors d’OL – Barcelone en finale de la Ligue des champions 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant perdu Mapi Leon sur blessure, le FC Barcelone souhaite se renforcer durant l’hiver. Griedge Mbock ferait partie des noms présents sur la liste catalane même si une arrivée de la défenseuse de l’OL est plus que compliquée.

Il n’y a pas que chez les garçons que le mercato va battre son plein au moment du passage à la nouvelle année. Chez les féminines, ce sera également le coup d’envoi du marché des transferts. Malgré les différentes blessures qui ont touché le groupe, l’OL ne devrait pas forcément bouger durant cette fenêtre de tir, à moins d’une opportunité impossible à laisser passer.

Il faut dire que Michele Kang et la direction lyonnaise ont déjà du pain sur la planche au niveau des prolongations de contrat. Si certaines Fenottes ont déjà juré fidélité au club lyonnais, il reste encore des dossiers à régler et non des moindres. Il est question d’Ada Hegerberg, Perle Morroni, Delphine Cascarino, Vicki Becho, Eugénie Le Sommer ou encore Griedge Mbock.

Un intérêt qui peut servir la joueuse

La situation contractuelle de cette dernière aurait d’ailleurs donné des idées au FC Barcelone si l’on en croit le média catalan Sport. Confrontés à la blessure d’Irene Paredes et Mapi León, les Blaugrana sont à la recherche d’une défenseuse centrale en janvier et ont établi une liste de plusieurs renforts potentiels. Parmi cette liste, on retrouve l’internationale française de Montpellier Maëlle Lakrar mais aussi Griedge Mbock.

De retour à la compétition et à son niveau depuis plusieurs semaines, la Fenotte fait partie des joueuses ciblées. On voit quand même mal Mbock rejoindre le Barça, concurrent déclaré de l’OL depuis des années, mais cet intérêt pourrait bien faire les affaires de la Française dans les négociations pour prolonger entre Rhône et Saône.