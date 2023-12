OL - Mercato : le PSG a fixé ses conditions pour prêter Ekitike

Hugo Ekitike, attaquant du PSG (Photo by PAUL MILLER / AFP)

Parmi les cibles potentielles de l’OL pour renforcer le secteur offensif, Hugo Ekitike ne devrait pas rejoindre le club lyonnais. Prêt à céder son attaquant, le PSG souhaite malgré tout que le club prenne en charge 50% du salaire.

Une piste supplémentaire à rayer de la liste. Face à un manque de concurrence derrière Alexandre Lacazette, l’OL est à la recherche d’un attaquant supplémentaire durant le mercato hivernal. L’une des pistes mènerait notamment vers le PSG et le placardisé Hugo Ekitike. N’ayant joué que huit minutes depuis le début de la saison, le jeune attaquant ne fait pas partie des plans de Luis Enrique et un départ cet hiver est forcément espéré par toutes les parties. Les courtisans sont nombreux malgré l’absence de rythme de l’ancien Rémois, dont l’Olympique lyonnais. Seulement, Ekitike ne devrait pas connaitre de troisième club en Ligue 1 ou du moins pas entre Rhône et Saône d’après Le Parisien.

2,4 millions d'euros annuels de salaire

Mis au courant de l’intérêt lyonnais, le PSG n’aurait pas été fermé à l’idée de prêter son jeune joueur, mais a fixé ses conditions pour ce faire. Les dirigeants de l’OL auraient été mis au courant qu’il leur fallait prendre en charge au moins 50% du salaire d’Hugo Ekitike durant cette période de six mois. Tournant aux alentours de 400 000€ mensuels, l’OL aurait donc dû débourser 1,2 million d’euros minimum pour s’attacher les services de l’attaquant parisien. Une somme conséquente qui a refroidi les ardeurs lyonnaises et qui devrait pousser Ekitike vers la Premier League ou la Bundesliga.