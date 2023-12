OL : Cherki, Kumbedi et Nuamah parmi les U21 les plus expérimentés

À l’OL, la place est faite aux jeunes et le temps de jeu acquis par Rayan Cherki, Saël Kumbedi et Ernest Nuamah les place parmi les joueurs de 20 ans ou moins les plus expérimentés à leur poste.

Qui a dit qu’il n’y avait pas de talent à l’OL ? On ne va pas se mentir, ça ne s’est pas forcément vu sur la première partie de saison avec seulement quatre victoires en dix-sept matchs et une position de lanterne rouge occupée pendant près de la moitié du temps. Cependant, au moment de se focaliser sur les noms qui composent ce groupe lyonnais, on peut se rendre compte que sur le papier, l’OL n’a rien à envier aux équipes qui l’entourent au classement.

Seulement, il faut réussir à jouer en équipe, mais aussi digérer l’apprentissage du haut niveau pour les moins expérimentés. À la différence de la saison dernière, la place faite aux jeunes dans le onze est moins importante, mais la formation rhodanienne ne peut renier complètement son statut de club formateur et qui fait confiance aux jeunes, même non issus de l’Académie.

Kumbedi seul 2005 chez les latéraux

En ce sens, retrouvez trois joueurs de l’OL parmi les joueurs nés en 2003 ou après les plus expérimentés n’est pas une surprise. Dans sa lettre mensuelle de décembre, le CIES a dévoilé un rapport sur les neuf positions occupées sur le terrain et a classé les joueurs du monde entier suivant le ‘score expérience’. Cet indice a été calculé à partir du nombre de minutes lors de la dernière année dans des matchs officiels en club (championnat, coupes nationales, coupes internationales) ou en équipe nationale A, U23 et U21 (bornés à 2'250 minutes), du niveau sportif des 25 matchs les plus relevés auxquels les footballeurs ont pris part, ainsi que du pourcentage de minutes jouées en tant que titulaires.

Chez les latéraux droits, Saël Kumbedi arrive en 6e position, mais est le seul 2005 présent dans cette liste. Il n’est pas le seul Lyonnais puisque Rayan Cherki fait lui partie du Top 10 des milieux offensifs (8e) dominé par Jude Bellingham tandis qu’Ernest Nuamah est lui présent parmi les dix ailiers droits de moins de 20 ans les plus expérimentés.