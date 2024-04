OL - Brest : avant-match, horaire et diffusion TV

Clinton Mata et Hugo Magnetti lors du match Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 29e journée de Ligue 1 entre l’OL et Brest.

L’avant-match

Le maintien acquis, même s’il faudra l’officialiser mathématiquement, l’OL peut désormais jouer libéré dans cette fin de saison. Et pourtant, les objectifs lyonnais ne sont pas terminés. Fort de sa remontée au classement et des contreperformances des autres, les joueurs de Pierre Sage ont à présent la possibilité de se battre pour jouer l’Europe. Chose encore impensable il y a quelques mois, voire même quelques semaines. Néanmoins, en recevant Brest ce dimanche, c’est bien un destin européen qui est dans les têtes rhodaniennes.

Avec le revers de Lens vendredi, la 7e et la 6e place deviennent accessibles dans un futur proche, mais il faut déjà pour ça faire le travail contre Brest et ce ne sera pas aisé. Le club breton, très grosse surprise de cette saison, a l’opportunité de valider sa présence en Ligue des champions la saison prochaine en cas de succès au Parc OL. Les objectifs européens seront dans un camp comme dans l’autre. Pour ce rendez-vous, Pierre Sage et Eric Roy peuvent d’ailleurs compter sur des effectifs quasiment au complet avec seulement des absences pour suspension (Caleta-Car côté lyonnais, Lala et Martin côté brestois). Cela promet donc du spectacle.

À quelle heure se joue OL - Brest ?

En raison de la décision de la LFP de favoriser les clubs français disputant encore l’Europe, trois matchs ont été décalés au 24 avril prochain. Les chocs OM - Nice ou Monaco - Lille passés à la trappe, le match entre Brest et l’OL a donc eu les faveurs du match du dimanche soir à 20h45. L’opposition entre le 10e et le 2e de Ligue 1 sera arbitré par Mr Vernice, plus jeune arbitre du championnat cette saison.

Sur quelle chaîne voir OL - Brest ?

Match du dimanche soir et donc rendez-vous sur Prime Video. Les supporters de l’OL devront d’ailleurs se faire à l’idée, car tous les matchs du mois d’avril des Lyonnais auront lieu un dimanche soir et auront donc droit à une diffusion sur Prime Video.