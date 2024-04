D1 : l’OL pour assurer sa première place dans le Chaudron

Avec le nul du PSG à Guingamp samedi, l’OL compte encore six points d’avance avant même d’avoir joué le derby contre Saint-Étienne. La première place est assurée, mais n’en sera que plus belle avec une victoire ce dimanche (21h).

Sans jouer, Sonia Bompastor pouvait avoir le sourire samedi soir. Elle qui visait et qui vise toujours une victoire à Saint-Étienne ce dimanche (21h) sait que plus rien ne peut empêcher l’OL de finir à la première place de la D1 et ainsi recevoir en play-offs. Grâce au nul du PSG sur la pelouse de Guingamp samedi (3-3), l’écart entre les Lyonnaises et les Parisiennes est de six points et permet donc aux Fenottes de voyager libérées. À deux journées de la fin, le PSG ne pourrait que revenir à égalité de points dans le meilleur des cas ce qui assure cette première place.

Toutefois, c’est mal connaitre Sonia Bompastor que de penser que ce scénario l’arrange. Toujours invaincu en championnat, l’OL veut finir cette saison régulière avec aucune défaite au compteur et surtout un maximum de victoires. "On sait que ce sera un match engagé. Devant, Saint-Etienne dispose de joueuses rapides, et défensivement, elles sont bien organisées. On risque de voir une opposition de style avec une ASSE qui essaiera d’agir en contre, et nous qui allons devoir travailler dans les 30 derniers mètres pour trouver le déséquilibre."

"Un derby reste un match particulier"

Ayant choisi de laisser au repos Ellie Carpenter, Lindsey Horan ou encore Sara Däbritz, l’entraîneure de l’OL compte rapidement éteindre le Chaudron afin de s’assurer une soirée tranquille dans le derby. Si elle savoure le fait de jouer dans une enceinte mythique comme Geoffroy Guichard, Bompastor est consciente de la symbolique que représente un derby.

Le fossé est certes important avec Saint-Étienne chez les féminines, mais un derby reste un derby. "Un derby, c’est un match particulier. Dans l’engagement et l’agressivité, il est différent des autres. Jouer à Geoffroy-Guichard rajoute une dimension de haut niveau." Ce dernier sera loin d’afficher complet puisque seulement 3 000 spectateurs sont attendus. Même si c’est déjà trois fois plus que la plupart des matchs des Stéphanoises cette saison.