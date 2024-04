OL - Brest : vers une affluence surprise ce dimanche

Face à une accélération des ventes ces derniers jours, le Parc OL devrait être bien garni ce dimanche. Alors que la fourchette haute était de 49 000 en début de semaine, cette barre a été franchie ces dernières heures, de quoi espérer plus de 50 000 spectateurs à Décines.

Les défaites de Lens, Reims et Rennes ont-elles entraîné un surplus de motivation chez les supporters de l’OL ? En tout cas, il y a eu une accélération des ventes depuis plusieurs heures et le club n’a pas hésité à ouvrir des blocs supplémentaires afin de contenter la demande. En début de semaine, nous vous faisions part d’une affluence attendue entre 46 et 49 000 spectateurs ce dimanche (20h45) pour OL - Brest. Finalement, la fourchette haute est devenue la fourchette basse au fil des jours et des heures. En effet, la barre des 49 000 a été passée au cours du week-end et cette rencontre qui vient clore temporairement la 29e journée de Ligue 1 devrait bien se jouer devant plus de 50 000 spectateurs, des places étant encore disponibles.

Les Lyonnais pourront compter sur leur 12e homme

Ayant une occasion rêvée de prendre provisoirement la 7e place au classement en cas de succès, les joueurs de l’OL pourront une nouvelle fois compter sur le soutien populaire. Les vacances scolaires aidant, ainsi que différentes offres comme celles pour les étudiants ou "tribu" (achat de quatre places ou plus), le Parc OL jouera son rôle de 12e homme et espère voir les hommes de Pierre Sage répondre présents contre Brest. L’entraîneur lyonnais a d’ailleurs rappelé l’importance de pouvoir contenter tous ces supporters qui n’ont pas lâché le navire en pleine tempête et qui sont aujourd’hui encore là pour vivre une fin de saison palpitante.