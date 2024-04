OL - Brest : Lovren et Mangala de retour dans le groupe

Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce dimanche (20h45), l'OL reçoit Brest au Parc OL. Pour la réception du deuxième de Ligue 1, Pierre Sage a convoqué 21 joueurs dont Dejan Lovren et Orel Mangala qui font leur retour dans le groupe.

On ne pensait pas dire ça un jour cette saison, mais l'OL a son destin entre les mains ce dimanche pour se rapprocher plus que jamais de l'Europe. Avec les défaites de Lens, Reims et Rennes pour lancer cette 29e journée de Ligue 1, les joueurs de Pierre Sage ont la possibilité de prendre seuls la 7e place et de pointer à deux longueurs de la 6e. C'est une occasion en or donc, mais aussi une pression supplémentaire au moment de pénétrer sur la pelouse du Parc OL à 20h45 ce dimanche. Pour ce rendez-vous contre Brest, Pierre Sage pouvait compter sur un groupe au complet, hormis la suspension de Duje Caleta-Car. Cette absence profite à Dejan Lovren, qui fait son retour pour suppléer son compatriote. Toutefois, Clinton Mata semble tenir la corde pour être aux côtés de Jake O'Brien.

Lepenant sort du groupe

L'effectif au complet, Pierre Sage a dû faire des choix et laisser certains éléments sur le carreau. Comme souvent, ce sont les plus jeunes qui en font les frais, à commencer par Johann Lepenant. Dans le groupe à Nantes, le milieu fait les frais du retour de blessure d'Orel Mangala et regardera le match des tribunes. Saël Kumbedi est lui toujours en marge, tout comme Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ou encore Sinaly Diomandé, tous condamnés à attendre la fin de saison sans réelles chances de jouer.

Le groupe de l'OL contre Brest : Lopes, Perri, Pereira - Henrique, Adryelson, Lovren, Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala, Tolisso - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban