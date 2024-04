Intenable depuis le mois de février, l’OL a effectué une vraie mutation en 2024. En plus du mercato, Maxence Caqueret affirme que le discours tenu à la mi-temps contre Rennes par Alexandre Lacazette a été un déclic.

Ce dimanche, l’OL a la possibilité de s’asseoir à la 7e place du classement et donc d’avoir comblé une partie de son retard sur son nouvel objectif qu’est l’Europe. Il faudra pour ça l’emporter contre Brest et ce n’est pas une mince affaire puisque l’on parle du deuxième du championnat. Néanmoins, avec 31 points pris sur la phase retour, la formation rhodanienne est la référence dans cette Ligue 1, au même titre que les Bretons. Alors forcément, il y a de l’espoir dans les rangs lyonnais au moment de penser à cette fin de saison palpitante. "L’OL n’est pas mort. On a l’objectif de finir à la plus haute place possible au classement. On ne pouvait pas faire pire que ce qu’on faisait avant, a avoué Maxence Caqueret au micro de Téléfoot. L’arrivée de Pierre Sage a été très importante, il a su remettre de la simplicité dans le discours et les entraînements."

"On a pu reprendre confiance"

En plus de l’apport du coach, l’OL a pu s’appuyer sur un mercato important et séduisant qui porte pour le moment ses fruits dans le redressement du club. Et pourtant, pour le milieu lyonnais, c’est un tout autre évènement qui a fait prendre conscience de l’urgence, mais aussi de la possibilité de se maintenir. La mi-temps d’OL - Rennes fin janvier a été cruciale avec un discours de leader d’Alexandre Lacazette. "Le discours d’Alex à la mi-temps de Rennes a été très important. On perdait 3-0 à la maison et il a dit qu’il ne fallait pas lâcher. On a réussi à gagner la deuxième mi-temps et de revenir à 3-2. Ce discours et notre performance nous ont aidés à reprendre confiance." Quand Pierre Sage a loué le côté leader de son capitaine, il savait de quoi il parlait.