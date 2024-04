OL Académie : les U17 rattrapés par leurs vieux démons

Invaincus depuis deux matchs, les U17 de l’OL avaient l’opportunité de faire un grand pas vers le maintien. Mais face à la lanterne rouge de la poule, les jeunes Lyonnais sont retombés dans leurs travers.

Les montagnes russes. Ce serait la définition parfaite de la saison 2023-2024 des U17 de l’OL. Jordan Gonzalez a eu beau reprendre en mains l’équipe début février, les problèmes sont toujours les mêmes avec une formation qui n’arrive pas à enchaîner sur le long terme. Pourtant, après la victoire dans le derby et le nul acquis en infériorité numérique contre le Gazélec la semaine dernière, l’espoir d’une fin de saison plus intéressante était revenu entre Rhône et Saône. La réception de l’ASPTT Marseille samedi a ramené tout le monde à la réalité.

La zone rouge pourrait dangereusement se rapprocher

Contre la lanterne rouge de la poule D, les jeunes Lyonnais ont trouvé le moyen de s’incliner à domicile (1-2) derrière un doublé de Samba Konaté et sont encore loin d’être maintenus dans le championnat national. Il reste encore deux journées à disputer pour l’OL, trois pour les autres et les résultats du week-end pourraient mettre la formation lyonnaise dans de sales draps. La réception de Nîmes lors de la dernière journée à Meyzieu le 12 mai prochain vaudra d'ailleurs très cher. C’est une opération commando qui se prépare en U17 dans les prochaines semaines.