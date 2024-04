Ce dimanche, l’OL va affronter l’AS Saint-Etienne non pas au stade Salif Keita mais bien à Geoffroy Guichard. Une volonté du diffuseur et de la FFF, mais est-ce vraiment un cadeau rendu aux Stéphanoises ?

Les petits plats dans les grands. Ce dimanche, Canal Plus et la FFF ont choisi de mettre le paquet pour promouvoir le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL. La rencontre de la 20e journée de D1 se jouera à Geoffroy Guichard et non au stade Salif Keita. En imposant le choix de la case du dimanche 21h, le diffuseur n’a pas réellement laissé le choix au club stéphanois que de jouer dans son grand stade. Ce dernier risque de sonner creux avec seulement 3000 spectateurs attendus.

Dans une enceinte de 40 000, cela risque de faire tache même si les Vertes vont battre leur record d’affluence. Mais est-ce vraiment une récompense d’affronter l’OL dans un tel stade pour une formation qui n’en a pas l’habitude ? "Ce dimanche, on a prévu une journée plus longue pour avoir le temps de prendre nos marques dans ce stade, a avoué Laurent Mortel, le coach stéphanois. Jouer à Geoffroy-Guichard doit être un élément de motivation supplémentaire. Jouer devant 3000 supporters, ça doit galvaniser les joueuses. On ne rêve que de moments comme ça quand on est joueuse."

"Permettre de mieux mesurer ce qu'est le derby"

Du côté lyonnais, on est forcément ravi de jouer dans le Chaudron même s’il ne sera pas rempli. Les Fenottes ont l’habitude de ces grandes enceintes et "jouer un derby à Geoffroy Guichard rajoute une saveur particulière", avait concédé Sonia Bompastor vendredi. Sur ce point-là, l’entraîneure de l’OL a été rejointe par son homologue stéphanois. "Jouer à Geoffroy-Guichard va nous permettre de mieux mesurer ce qu’est le derby. C’est une très belle initiative, une très belle exposition." Une initiative un peu forcée, mais qui aura désormais le mérite d’exister au moment du coup d’envoi de cet ASSE - OL à 21h.