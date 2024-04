L’OL Futsal garde le rythme à Vaulx-en-Velin (2-3)

Une semaine après son élimination en Coupe LAuRa, l’OL Futsal s’est bien rattrapé en championnat. Vainqueur du Futsal de Vaulx (2-3), la formation lyonnaise reste en tête de Régional 1.

Mis sous pression par la victoire de l’ALF Futsal quelques heures plus tôt, l’OL Futsal a réagi de la meilleure des manières sur le terrain du Futsal de Vaulx-en-Velin. Une semaine après l’élimination en coupe, les joueurs de David Touré ont parfaitement rebondi avec une courte victoire certes (2-3) mais qui leur permet de conserver la tête. Face au 3e de Régional 1 et auteur d’un beau parcours en Coupe Nationale, la formation lyonnaise s’en est remis à Casamayou, Lekohal et Bacar pour s’imposer d’un petit but. Une courte avance, mais qui fait toute la différence au classement.

Une finale contre l'ALF le 27 avril

Avec deux points d’avance sur le club de Sainte-Foy-lès-Lyon, l’OL Futsal se rapproche chaque journée un peu plus des barrages d’accession. Les Lyonnais pourraient d’ailleurs avoir une avance encore un peu plus confortable avant le choc contre l’ALF à Décines le 27 avril prochain avec son match en retard contre la réserve du GOAL FC. Le match se tiendra dimanche prochain au gymnase Charlie Chaplin.