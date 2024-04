OL : cinq joueurs en dédicaces à Saint-Priest ce mercredi (14h30)

Après la reprise de l’entraînement ce mercredi matin, cinq joueurs de l’OL prendront la direction de Saint-Priest. Rayan Cherki, Saïd Benrahma, Saël Kumbedi, Henrique et Johann Lepenant seront en séance dédicaces à l’Intersport du centre commercial de Porte des Alpes.

Mercredi plus vacances scolaires, ce mercredi 24 avril 2024 est plus que jamais le jour des enfants. Profitant de la coupure scolaire, l’OL, en partenariat avec le centre commercial Aushopping Porte des Alpes, risque de mettre quelques étoiles dans les yeux des footballeurs en herbe. Ce mercredi après-midi, à partir de 14h30, cinq joueurs lyonnais prendront place dans le magasin Intersport de Saint-Priest pour une séance de dédicaces qui durera une heure.

En plein sprint final et après deux jours de repos, les Lyonnais pourront faire le plein d’énergie positive durant cette heure au plus près de leurs supporters. Ces derniers pourront faire signer des photos et autres posters à Rayan Cherki, Saïd Benrahma, Saël Kumbedi, Henrique et Johann Lepenant, tous réquisitionnés pour donner un peu de joie aux plus ou moins jeunes fans de l’OL. Rendez-vous donc à 14h30 au magasin Intersport présent du côté du centre commercial Aushopping Porte des Alpes, sponsor du club lyonnais cette saison.